Воины трех стихий: как стать морским пехотинцем и что нужно знать об условиях службы

Если тебе меньше 45 лет, нет хронических заболеваний, проблем с сердцем, легкими и зрением — ВМС ждут тебя.

В Вооруженных Силах Украины идет увеличение численности подразделений морской пехоты, поэтому есть потребность в новых кадрах — контрактниках, мобилизованных или добровольцах. Чтобы пополнить бригады и отдельные батальоны мотивированными бойцами, некоторые города даже предлагают денежное вознаграждение.

Об особенностях работы на море и о том, как присоединиться к бригадам, рассказал "Телеграфу" начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ, подполковник Виктор Самохин.

— Хватает ли сегодня морских пехотинцев в ВСУ?

— До момента расширения морской пехоты их хватало. Пока известно, что Командование морской пехоты превращено в Корпус морской пехоты, который получает дополнительные воинские части. Поэтому мы вместе с командирами воинских частей проводим работу по отбору кандидатов на военную службу. В первую очередь по контракту в подразделениях морской пехоты, но и кандидатам, которые по определенным причинам желают идти на военную службу по мобилизации.

— Расскажите об особенностях службы. Что отличает морпехов от обычных пехотинцев или десантников? Каковы их обязанности?

— Морские пехотинцы, как мы говорим, – воины трех стихий. У нас три способа передвижения: воздух, суша и вода. Доставка к месту проведения операции или выполнение задания осуществляется как с вертолетов, так и водным транспортом, или даже колесной или гусеничной техникой. Поэтому требования для морпехов более жесткие, чем для обычных пехотинцев. Морской пехотинец должен выдержать перепады давления при полете на вертолете, качку на воде, быть выносливым и, конечно, выдержать тряску в автомобиле. Требования к кандидатам высоки еще и потому, что морпехи — это штурмовые подразделения, пробивающие оборону врага, способные проводить десантные операции, захватывать плацдармы и удерживать их до прибытия основных сил, используя при этом комбинированные способы транспортировки личного состава (воздух, море, суше).

И именно, морские десантные операции считаются самыми сложными из всех типов ведения боевых действий.

— Какие навыки и качества необходимы, чтобы стать успешным морпехом? Может быть, ценятся определенные физические и психологические характеристики?

— У нас есть определенные требования к кандидатам. Мы принимаем службу по контракту до 45 лет. Есть определенные требования к здоровью: отсутствие хронических заболеваний, заболеваний сердца, легких, зрения. Если на некоторые категории военных служб могут попасть девушки и парни условно с плохим зрением, то в морской пехоте более придирчивы требования по состоянию здоровья.

Есть также требования к психологической стойкости, проверяется стрессоустойчивость. Ну, и отсутствие обстоятельств, которые в дальнейшем могут влиять на основания для увольнения с военной службы. Если у человека трое или более малолетних детей, мы более тщательно проверяем этого кандидата, чтобы наличие малых детей не побудило его принять решение окончить военную службу. Потому что мы понимаем, что детей нужно воспитывать и опекать.

— Кстати, много ли женщин в морской пехоте и как они справляются?

— Есть девушки, которые только медицинский персонал или персонал обеспечения связи. Но также много женщин, которые выполняют боевые задания. Некоторые девушки могут дать фору ребятам. Поэтому да, девушки у нас есть.

— Какие самые сложные аспекты службы в морской пехоте? Это все же рисковая профессия.

— Рискова, и самое сложное, что мы должны выполнять задачи при любых погодных условиях, в любое время года и в любой зоне. Сегодня мы полностью работаем на вертолетах или высаживаемся с вертолета на низкой высоте, завтра — в лодке, послезавтра — на суше. То есть это самое сложное – нужно быстро приспособиться к разным условиям службы.

— Есть ли особые требования к кандидатам и как сложно попасть? К примеру, можно ли подписать контракт, пройдя школу морского пехотинца?

— Школа морского пехотинца — структурное подразделение нашего учебного центра. И если человек без подготовки совсем, то мы направляем именно в учебный центр. И один из выборов – это школа морского пехотинца. А если вы вообще нигде не служили, нет военной специальности, можете обратиться в наш центр комплектования. Например, по номеру телефона – 097 041 1755.

У Министерства обороны действует соглашение о сотрудничестве с интернет-платформами по предоставлению информации о поиске конкретной вакансии в ВСУ. Это сайты Work.ua, Работа.ua, OLX Работа и Lobby X.

На каждом из них есть страница как нашего Центра комплектования, так и бригад морской пехоты, рассказывающих о потребностях специалистов. И там есть краткая информация о морской пехоте, о вакансиях, описании должностей по этим вакансиям, обязанностях и всех контактных телефонах.

В дальнейшем вас приглашают на собеседование. Наши представители работают в большинстве областных центров Украины, поэтому выезжают в нужный район. Проходит или физическая встреча с нашим рекрутером — уточняется информация и предоставляется рекомендательное письмо на определенную должность. Или в телефонном режиме с отделом виртуального найма человек общается с нашими агентами и мы уже по почте присылаем копию или живой экземпляр рекомендательного письма.

Получив этот документ, наш кандидат обращается в районный ТЦК для прохождения медицинской комиссии и оформления соответствующих документов для принятия военной службы по контракту. Там проходит профессионально психологический отбор, проверяют его здоровье и собирают определенные документы. То есть, справки об отсутствии судимости, справки от нарколога, психиатра. И уже из пакета документов формируют личное дело.

Раз в месяц все областные ТЦК и СП привозят кандидатов, в том числе наших, в учебные центры. Там работает наша комиссия по сбору. И в этом учебном центре мы общаемся с кандидатами: перепроверяем уже фактическое здоровье, уточняем еще раз его желание или нежелание проходить службу в конкретном подразделении. И потом мы формируем группы и доставляем их в учебный центр морской пехоты.

После этого заключается контракт о прохождении службы в подразделениях морской пехоты и начинается подготовка.

– Как происходит подготовка?

– Она состоит из нескольких этапов. Первый – это базовая общевойсковая подготовка. Во время нее получают базовые навыки: обращение с оружием, изучение уставов и т.п. Наибольшее внимание уделяется именно выполнению стрельб, организации работы в составе отделения и взвода. Это та база, которая необходима для дальнейшего обучения.

Если учебный центр имеет перечень определенных специальностей, которые он готовит, кандидат остается в нем на две-три недели для их приобретения.

Базовая — это, допустим, стрелок, а затем гранатометчик, водитель, связист и т.д. Если наш учебный центр не осуществляет подготовку по определенному направлению, то группа направляется в другие учебные центры для военной подготовки. К примеру, связистов готовит отдельная воинская часть.

По окончании базовой подготовки и профессиональной военнослужащий попадает в воинскую часть. Уже там в составе подразделения проходит боевая подготовка. Вот из таких маленьких "кирпичиков" все складывается в одну большую стену.

— Если человек хочет попасть в конкретное подразделение и иметь специальность, он может это сделать?

— Да, конечно. На этапе собеседования с рекрутером человек может выразить свое желание служить в конкретном подразделении. Рекрутер исходя из результатов собеседования может выписать письменное согласие на назначение в это подразделение.

Например, сейчас много ребят мечтают управлять дронами или беспилотными техническими аппаратами. Мы проверяем технические и компьютерные возможности. Или хочет парень или девушка быть водителем — проверяем наличие водительского удостоверения или спрашиваем: "Можешь пройти дополнительный курс подготовки?"

Хочешь быть снайпером? Психологи проверят психическое состояние и выдержку. Хочешь быть медиком? Требуется медицинское образование. Или если кто хочет быть боевым медиком, кто вытаскивает раненых, оказывает медицинскую помощь и фиксирует первые ранения, то даем направление на медицинскую подготовку. В первую очередь учитывается желание кандидата по выбору места и сферы.