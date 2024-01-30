ВСУ сбили еще один российский истребитель: подробности от Генштаба

Страна-агрессор с начала полномасштабной войны потеряла уже 332 самолета

В понедельник, 29 января, Силы обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Это произошло в Луганской области.

Об этом сообщал спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона 30 января. В сводке потерь оккупантов за сутки 29 января значится уничтоженный вражеский самолет. Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Для справки: Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения. Он эффективен в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 4 января в России сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Разведка обнародовала видео с горящим самолетом. Это произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск. Отмечается, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

Вечером 14 января над Азовским морем ВСУ сбили российские самолеты А-50 и Ил-22. Это — летучие радары, оборудованные радиолокационной станцией, позволяющей видеть сверху абсолютно все. Борта могут на малых высотах очень близко подходить к линии фронта, что делает невозможным работу украинской авиации. ИЛ-22 и А-50 отслеживают работу крылатыми ракетами.

Как писал "Телеграф", украинский пограничник с позывным "Стохид" рассказал, как во время боев за Авдеевку смог сбить российский самолет. Для этого воин использовал ПЗРК "Стингер".