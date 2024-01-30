Окупанти відновили "комсомол" у Маріуполі: фото та відео

Школярам нав’язують радянське минуле

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області з’явився ленінський комсомол. У школах навіть провели тематичні уроки до свята 7 листопада (День Великої Жовтневої соціалістичної революції – ред.).

Окрім того, в місті знову, через 30 років, підняли червоний прапор на флагштоку. Кадри, що підтверджують відродження ленінського комсомолу, з’явилися в мережі.

"Останній комсовмольский прапор в Маріуполі зник одночасно з переменуванням Жданова в Маріуполь. Тобто у 1989 році. Тому, цієх ганчірки не було в місті не 30 років, а значно більше.", — прокоментував те, що відбувалося в захопленому росіянами місті радник мера Маріуполя Петро Андрій.

Нагадаємо, що останні роки в Росії та на окупованих територіях реінкарнують усе, що пов’язане із Радянським Союзом. Проте ставлення до комуністів дивне, не послідовне. Наприклад, на останніх "виборах" в окупованому Донецьку російська влада фактично заборонила брати участь старій донецькій компартії і просувала лише одну партію — "Єдина Росія".

Не пропагує діяльність ЛКСМ (ленінська комуністична спілка молоді) та окупаційна влада в Маріуполі. Окупанти створюють аналоги радянських спілок — рух "Перші" (аналог піонерів), "Юнармія" (аналог ЛКСМ або Гітлерюгенд).

Слід зазначити, що у РФ існує ЛКСМ. Вона заснована у 1999 році. Але організація нечисленна. На кінець 2021 року на всю багатомільйонну країну там налічувалося лише 67 тис. членів.

Користувачі мережі вже відреагували на новину про відродженняленінського комсомолу в Маріуполі: "Сумно це все … молоді голову запудрили …"; "Всі йдуть вперед, тільки д*біли назад"; "Чекаємо новини про октябрят…".

Раніше "Телеграф" повідомив, що нещодавно в Росії пропонували замінити біло-синьо-червоний прапор, який є державним, на традиційне червоне полотнище із зображенням серпа та молота.