Оккупанты восстановили "комсомол" в Мариуполе: фото и видео

Школьникам навязывают советское прошлое

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области появился ленинский комсомол. В школах даже провели тематические уроки к празднику 7 ноября ( День Великой Октябрьской социалистической революции – ред.,).

А в городе снова, спустя 30 лет подняли, алое знамя на флагштоке. Кадры, подтверждающие возрождение ленинского комсомола появились в сети.

"Последний комсомольский флаг в Мариуполе исчез одновременно с переименованием Жданова в Мариуполь. То есть в 1989 году. Поэтому, этих тряпок не было в городе больше 30 лет", — прокомментировал происходящее в захваченном россиянами городе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, что последние годы в России и на оккупированных территориях реинкарнируют все, что связано с Советским Союзом. Однако отношение к коммунистам странное, не последовательное. Например, на последних "выборах" в оккупированном Донецке российские власти фактически запретили участвовать старой донецкой компартии и продвигали только одну партию — "Единая Россия".

Не пропагандирует деятельность ЛКСМ (ленинский коммунистический союз молодежи) и оккупационные власти в Мариуполе. Оккупанты создают аналоги советских союзов — движение "Первые" (аналог пионеров), "Юнармия" (аналог ЛКСМ или Гитлерюгенд).

Стоит отметить, что в РФ существует ЛКСМ. Она основана в 1999 году. Но организация малочисленная. По состоянию на конец 2021 года на всю многомиллионную страну там насчитывалось лишь 67 тыс. членов.

Пользователи сети уже отреагировали на новость о возрождении ленинского комсомола в Мариуполе: "Грустно это всё…молодёжи голову запудрили.."; "Все идут вперед, только д*билы назад"; "Ждем новости про октябрят…".

Ранее "Телеграф" сообщил, что не так давно в России предлагали заменить бело-сине-красный флаг, который является государственным, на традиционное красное полотнище с изображением серпа и молота.