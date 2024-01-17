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Искореняют украинцев из Мариуполя: стало известно, сколько мигрантов отправила туда РФ

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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На ТОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок Новость обновлена 17 января 2024, 14:21
На ТОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок. Фото Коллаж "Телеграф"

Оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии

РФ свезла в Мариуполь не менее 50 тысяч работников из депрессивных регионов Российской Федерации и стран Центральной Азии. Это нужно для того, чтобы ускорить темпы ассимиляции украинцев.

Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции 17 января. По их данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей Центральной Азии.

По информации ССО, в настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения. Оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет, как из России, так и стран Центральной Азии, и на ТОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок из числа мигрантов. Кроме того, в Мариуполе и на временно оккупированной Херсонской области были замечены работники из Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что украинский ведущий Даниил Грачев упорно пробивается на провластный российский Первый канал. Ранее он работал на телеканале ТЕТ и призывал к единству Украины. Грачев в свое время спокойно показывал футболку с изображением кремлевского диктатора.

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#Мигранты #РФ #Мариуполь