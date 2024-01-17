Викорінюють українців з Маріуполя: стало відомо, скільки мігрантів відправила туди РФ

Окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії

РФ звезла до Маріуполя щонайменше 50 тисяч заробітчан із депресивних регіонів Російської Федерації та країн Центральної Азії. Це треба для того, щоб пришвидшити темпи асиміляції українців.

Про це повідомив представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції 17 січня. За їх даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії

За інформацією ССО, наразі у тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, аніж до повномасштабного вторгнення. Окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет, як з Росії, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів. Крім того, в Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонщині були помічені заробітчани з Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав, що український ведучий Данило Грачов уперто пробивається на провладний російський Перший канал. Раніше він працював на телеканалі ТЕТ та закликав до єдності України. Грачов свого часу спокійно демонстрував футболку із зображенням кремлівського диктатора.