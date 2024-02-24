Знайшовся: ЗМІ повідомили про падіння російського Су-34 на Херсонщині (відео)

Су-34 запустив ракету по українському місту, а вже через п'ять хвилин зник з радарів

В Генічеському районі, на тимчасово окупованій частині Херсонської області, впав винищувач Су-34 російських терористів. Можливо, саме цей літак ввечері 23 лютого зник з радарів після спроби обстріляти ракетами українські міста.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода". Інформацію також підтверджує моніторинговий канал "Крымский ветер".

Видання також опублікувало відео, які відзняли очевидці на місці падіння літака: там виникла сильна пожежа. Припускається, що Су-34 був збитий українською протиповітряною обороною.

За даними моніторингу, Су-34 зник з радару через п'ять хвилин після того, як запустив ракету. Зв'язок з літаком було втрачено, остаточно фіксуватися він перестав на висоті 2000 метрів над Генічеським районом.

"До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги", – повідомив канал.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря. Загалом за лютий було збито сім російських літаків.