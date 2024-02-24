Нашелся: СМИ сообщили о падении российского Су-34 в Херсонской области (видео)

Су-34 запустил ракету по украинскому городу, а уже через пять минут скрылся с радаров.

В Геническом районе на временно оккупированной части Херсонской области упал истребитель Су-34 российских террористов. Возможно, именно этот самолет вечером 23 февраля пропал с радаров после попытки обстрелять ракетами украинские города.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода". Информацию также подтверждает мониторинговый канал "Крымский ветер".

Издание опубликовало видео, снятое очевидцами на месте падения самолета: там возник сильный пожар. Предполагается, что Су-34 был сбит украинской противовоздушной обороной.

По данным мониторинга, Су-34 скрылся с радара через пять минут после того, как запустил ракету. Связь с самолетом была потеряна, окончательно фиксироваться он перестал на высоте 2000 метров над Геническим районом.

"К месту падения самолета поехало по меньшей мере 4 пожарных автомобиля и машины скорой помощи", – сообщил канал.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, как ранее мы писали, недавно ВСУ приземлили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. На следующий день еще один российский самолет стал "вечнополетным".

Утром 19 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще два самолета – Су-34 и Су-35. Один упал у Мариуполя, другой отправился изучать глубины Азовского моря. Всего за февраль были сбиты семь российских самолетов.