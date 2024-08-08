Армия РФ попала в котел? Что сейчас происходит в Курской области и куда продвинулись ВСУ (карта)
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Ожесточённые бои продолжаются
Украинская армия, вероятно, уже подошла к райцентру Суджа в Курской области, где продолжаются ожесточенные бои. Наши военные якобы взяли под свой контроль дороги вокруг города, в окружение попали 2 батальона РФ. Якобы образовался первый "котел" в Курской области.
Как отмечает эксперт BILD Юлиан Репке, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) движутся от госграницы вдоль автодороги 38К-004.
На пути к Суджи они захватили небольшие села Гоголевка и Рубанщина. В то же время, близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбар" пишет, что "украинские формирования заняли западную половину Суджи".
"Украинская армия захватила село Рубанщина и сейчас находится как минимум в 2 км северо-западнее города Суджа в Курской области, это визуально подтверждается (кадрами с места боев)", — сообщает Юлиан Репке.
В то же время российские паблики пишут, что образовался первый "котел" в Судже, где в окружение якобы попали 2 батальона ВС РФ. По предварительной информации, это 17 батальон 488 полка и 31 батальон 102 бригады россиян.
По словам пророссийского журналиста Юрия Подоляка, армия РФ отошла за реку, то есть в Суджи их нет, а ВСУ удерживает то, что критически важно. Также украинские военные продолжают продвигаться в Коренево.
Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел (село Гирьи) в Курской области РФ временно закрыты для пассажиров, сообщает Московская железная дорога.
Также пропагандистские каналы пишут о боях в Казачьей Локне — к северу от Суджи.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Суджи около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белый флаг.