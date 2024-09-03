Назначение начштаба СБС: Гладкого отстранили от исполнения обязанностей на время новой проверки

Задачу проведения дополнительной проверки возложили на органы СБУ

По поводу назначения капитана первого ранга Романа Гладкого начальником штаба командования недавно созданных Сил беспилотных систем (СБС), что вызвало сильный негативный резонанс в обществе, проведут дополнительную проверку. На время проверки его отстранят от исполнения обязанностей в новой должности.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Решение принято после заседания профильного комитета Верховной Рады.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа стало известно, что Гладкого назначили на должность начальника штаба СБС, однако сразу после этого на него посыпалась критика. В частности, ресурс DeepState сообщил, что капитан был подозреваемым в государственной измене, шпионаже и коррупции. Кроме того, там отметили, что у его жены был паспорт России, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом страны-агрессора. В Генштабе после скандала опровергли эту информацию и заявили, что Гладкий прошел даже проверки со стороны Службы безопасности Украины.

Однако 3 сентября в СБУ опровергли заявление Генштаба по поводу проверок офицера. Там отметили, что подобная проверка не предусмотрена законодательством, так что ее и не проводили.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил провести дополнительные проверки по Гладкому. Нардеп отметил, что предложение прозвучало во время заседания Комитета 2 сентября.