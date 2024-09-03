Назначение начштаба СБС: Гладкого отстранили от исполнения обязанностей на время новой проверки
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Задачу проведения дополнительной проверки возложили на органы СБУ
По поводу назначения капитана первого ранга Романа Гладкого начальником штаба командования недавно созданных Сил беспилотных систем (СБС), что вызвало сильный негативный резонанс в обществе, проведут дополнительную проверку. На время проверки его отстранят от исполнения обязанностей в новой должности.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Решение принято после заседания профильного комитета Верховной Рады.
"По результатам заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", – говорится в сообщении.
Напомним, 30 августа стало известно, что Гладкого назначили на должность начальника штаба СБС, однако сразу после этого на него посыпалась критика. В частности, ресурс DeepState сообщил, что капитан был подозреваемым в государственной измене, шпионаже и коррупции. Кроме того, там отметили, что у его жены был паспорт России, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом страны-агрессора. В Генштабе после скандала опровергли эту информацию и заявили, что Гладкий прошел даже проверки со стороны Службы безопасности Украины.
Однако 3 сентября в СБУ опровергли заявление Генштаба по поводу проверок офицера. Там отметили, что подобная проверка не предусмотрена законодательством, так что ее и не проводили.
Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил провести дополнительные проверки по Гладкому. Нардеп отметил, что предложение прозвучало во время заседания Комитета 2 сентября.