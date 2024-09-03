Призначення начштабу СБС: Гладкого відсторонили від виконання обов'язків на час нової перевірки

Завдання проведення додаткової перевірки поклали на органи СБУ

З приводу призначення капітана першого рангу Романа Гладкого начальником штабу командування нещодавно створених Сил безпілотних систем (СБС), що викликало сильний негативний резонанс у суспільстві, проведуть додаткову перевірку. На час перевірки його усунуть від виконання обов'язків на новій посаді.

Про це сказано у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що рішення прийнято після засідання профільного комітету Верховної Ради.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Гладкого призначили на посаду начальника штабу СБС, проте відразу після цього на нього посипалася критика. Зокрема ресурс DeepState повідомив, що капітан був підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, там зазначили, що його дружини мали паспорт Росії, а його дочка виступала на спортивних змаганнях під прапором країни-агресора. У Генштабі після скандалу спростували цю інформацію та заявили, що Гладкий нібито пройшов навіть перевірки з боку Служби безпеки України.

Проте 3 вересня в СБУ спростували заяву Генштабу щодо перевірок офіцера. Там зазначили, що подібна перевірка не передбачена законодавством, отже її й не проводили.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запропонував провести додаткові перевірки щодо Гладкого. Нардеп зазначив, що пропозиція прозвучала під час засідання Комітету 2 вересня.