Гучна назва не допомогла. Чому окупанти скаржаться на "іменні" безпілотники

Безпілотник виявився марним через одну дурість росіян

Поки українські військові за допомогою FPV-дронів знищують ворожу авіацію, росіяни скаржаться на свої подібні пташки. Йдеться про сотні FPV-дронів з пафосною назвою "Судоплатов — судний день", він же ВТ-40.

Таку довгу назву дрон отримав від громадської організації "Судний день" та виробника — компанії "Російський безпілотник". Але його вже кілька місяців жорстко критикує російський пропагандист Володимир Романов.

Як стверджує рупор Кремля, ще навесні було помічено, що ці дрони виробляють у великих кількостях, і для економії часу всі вони мають одну радіочастоту для керування. Однак ЗСУ вже давно цю частоту виявили та забезпечили практично весь особовий склад засобами РЕБ, які заглушають частоту управління дрону.

Як результат, нарікає пропагандист, переважна більшість дронів, що запускаються російськими операторами, не досягають цілей. А змінювати частоту виробник не хоче, тому що "зверху спущена установка на кількість (а не якість) застосувань" і, як результат, більшість дронів відлітають тупо в землю.

"Більше того, комерси від "Судоплат — судний день" придумали новий схематоз — через МО готується і продавлюється монополізація під "Судний день", що вже скрізь об*рався — введення єдиного стандарту під FPV і впровадження "наземної станції управління — "НСУ 2.0". За їхнім задумом — решта виробників і постачальників (зокрема волонтерських дронів) буде зобов’язана працювати тільки через неї», — заявляє пропагандист, зазначаючи, що на цей проект хочуть витратити понад 1 млрд доларів.

Той самий ВТ-40

За словами блогера, офіцера ЗСУ та засновника проекту A.Drones Юрія Касьянова, в РФ випуск дронів пішов шляхом централізації та створення великого заводу з їх виробництва. Як результат, усі вони робляться на кількох частотах управління, що дає змогу ефективно використовувати українські засоби радіоелектронної боротьби.

"Засобт РЕБ в Україні виробляють також в основному децентралізовано і це багато в чому добре. Таким чином, виробники перекривають максимум частот, які можуть використовуватися для керування дронами. При централізованому виробництві кількох моделей безпілотників кількість таких частот обмежена, і придушити їх РЕБ значно простіше", — пояснює Юрій Касьянов "Телеграфу" важливість наявності великого діапазону робочих частот для виробництва дронів та РЕБ.

Експерт у галузі РЕБ Анатолій Храпчинський наголосив "Телеграфу", що в Росії "глушилки" створюють під придушення одного діапазону радіочастот. Це полегшує роботу українських FPV-дронів, які працюють на багатьох радіоканалах управління.

Цікаво, що абревіатура ВТ-40 розшифровується як "Владлен Татарський" — громадянин України Максим Фомін, який сидів за пограбування, але в 2014-му році приєднався до окупантів і став "військором". У квітні 2023 року його було ліквідовано в кафе Санкт-Петербурга. Російська пропаганда хотіла таким чином дати можливість своєму колегі "помститися" після смерті, але тільки зганьбилася, як вважає їхній колега Володимир Романов.

Як раніше писав "Телеграф", протистояння дронів вийшло на новий рівень і битва на передовій відбувається відразу в кількох секторах. Поки що у сфері FPV-дронів спостерігається перевага України, проте окупанти поступово наздоганяють нас.