Громкое название не помогло. Почему оккупанты жалуются на "именные" беспилотники

Беспилотник оказался бесполезен из-за одной глупости россиян

Пока украинские военные с помощью FPV-дронов уничтожают вражескую авиацию, россияне жалуются на свои подобные "птички". Речь идет о сотнях FPV-дронов с пафосным названием "Судоплатов — судный день", он же ВТ-40.

Такое длинное название дрон получил от общественной организации "Судный день" и производителя — компании "Русский беспилотник". Но его уже несколько месяцев жестко критикует российский пропагандист Владимир Романов.

Как утверждает рупор Кремля, еще весной было замечено, что эти дроны производят в больших количествах, и для экономии времени все они имеют одну радиочастоту для управления. Однако ВСУ уже давно эту частоту выявили и обеспечили практически весь личный состав средствами РЭБ, которые заглушают частоту управления дрона.

Как результат, сетует пропагандист, подавляющее большинство запускаемых российскими операторами дронов не достигают целей. А менять частоту производитель не хочет, так как "сверху спущена установка на количество (а не качество) применений" и как итог, большинство дронов улетают тупо в землю.

"Более того, комерсы от "Судоплатов — судный день" придумали новый схематоз — через МО готовится и продавливается монополизация под уже везде обо*равшийся "Судный день" — введение единого стандарта под FPV и внедрение "наземной станции управления — "НСУ 2.0". По их задумке — все остальные производители и поставщики (в том числе волонтерские дроны) будут обязаны работать только через неё" — заявляет пропагандист, отмечая, что на этот проект хотят потратить более 1 млрд долларов.

Тот самый ВТ-40

По словам блогера, офицера ВСУ и основателя проекта A.Drones Юрия Касьянова, в РФ выпуск дронов пошел по пути централизации и создания крупного завода по их производству. Как результат, все они делаются на нескольких частотах управления, что позволяет эффективно использовать украинские средства радиоэлектронной борьбы.

"Средства РЭБ в Украине производят также в основном децентрализовано и это во многом хорошо. Таким образом, производители перекрывают максимум частот, которые могут использоваться для управления дронами. При централизованном производстве нескольких моделей беспилотников число таких частот ограниченно, и подавить их РЭБ куда проще", — объясняет Юрий Касьянов "Телеграфу" важность наличия большого диапазона рабочих частот для производства дронов и РЭБ.

Эксперт в области РЭБ Анатолий Храпчинский подчеркнул "Телеграфу", что в России "глушилки" создают под подавление одного диапазона радиочастот. Это облегчает работу украинских FPV-дронов, работающих на многих радиоканалах управления.

Любопытно, что аббревиатура ВТ-40 расшифровывается как "Владлен Татарский" — гражданин Украины Максим Фомин, сидевший срок за ограбление, но в 2014-м году присоединившийся к оккупантам и ставший "военкором". В апреле 2023 года он был ликвидирован в кафе Санкт-Петербурга. Российская пропаганда хотела таким образом дать возможность своему коллеге "отомстить" после смерти, но только опозорилась, как считает их коллега Владимир Романов.

Как ранее писал "Телеграф", противостояние дронов вышло на новый уровень и битва на передовой идет сразу в нескольких секторах. Пока в сфере FPV-дронов наблюдается перевес Украины, однако оккупанты постепенно догоняют нас.