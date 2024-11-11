Россияне убили двух безоружных пленных бойцов ВСУ на Курщине: Украина уже отреагировала

Это нарушение Женевской конвенции

Российские войска в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Военное преступление, вероятно, произошло на Курщине.

Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец. Он говорит, что русские военные в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских бойцов.

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия, Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

Омбудсман подчеркнул, что он уже направил в ООН и Международный комитет красного креста (МККК) письма по этому преступлению.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", — призвал Лубенец.

В то же время в сети уже распространяется видео, где видно, как российские военные расстреливают наших бойцов на Курщине. Официально эту информацию пропагандисты не комментировали.

Напомним, что недавно россияне казнили шестерых бойцов ВСУ на Покровском направлении. Первый случай был в конце октября во время боев за Селидово, второй — 1 ноября во время штурма укреплений ВСУ на том же направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российское военное командование отдало приказ своим подразделениям не брать в плен украинских военнослужащих на Курском направлении.