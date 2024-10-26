Россияне не будут брать пленных на одном из направлений

Украинские пехотинцы демонстрируют высокую боеспособность и надежно удерживают свои позиции

Российское военное командование отдало преступный приказ своим подразделениям не брать в плен украинских военнослужащих на Курском направлении.

Об этом сообщила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг. Заявление сделала при включении в эфире телемарафона.

"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", — сказала спикер.

Относительно ситуации на данном направлении, по словам Вонг, на участке фронта, где дислоцирована Северская бригада, противник проводит интенсивные штурмовые операции с использованием бронетехники. Несмотря на сложную оперативную обстановку, украинские пехотинцы демонстрируют высокую боеспособность и надежно удерживают свои позиции.

Вонг также рассказала о тактике врага и ответе на нее украинских защитников.

"Нам известно, что они пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция — это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА", — рассказала Вонг.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Бахмутском направлении оккупанты убили раненого военнослужащего ВСУ. Украинский воин был без оружия, в беспомощном состоянии, однако его расстреляли в упор.