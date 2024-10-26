Хорошая цель для ВСУ: главарь "ДНР" засветился на передовой

По этому случаю он нарядился в военную форму

Предатель Украины Денис Пушилин, которого россияне сделали так называемым "главой" оккупированных территорий Донецкой области побывал в недавно захваченном врагом городе Украинск. Он записал видео на фоне руин города.

Пушилин опубликовал его в своем Telegram-канале. Он в военной форме и каске на фоне поврежденных зданий и звуков боя нес пропагандистскую чушь об "освобождении русской земли Донбасса".

Напомним, о том, что россияне захватили город Украинск на Кураховском направлении Донецкой области портал DeepState сообщил 24 сентября. По состоянию на 01.01.2022 население этого города составляло 10 655 человек. Теперь же россияне превратили его в руины, как и все, что они "освобождают".

Как сообщал "Телеграф", в конце июня этого года советник Пушилина Ян Гагин был ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Также пострадал заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который получил осколочные ранения. Это произошло в районе Еленовки Донецкой области, где они находились с "гуманитарной миссией" для оккупантов и гражданских.