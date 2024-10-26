Что сейчас происходит на месте прилета "шахеда" в Киеве (эксклюзивные фото и видео)

Квартиру буквально разнесло

Вечером в пятницу, 25 октября, россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке в Соломенском районе Киева. Погибла молодая девушка, еще шесть человек получили ранения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий в первое утро после атаки. Он сделал фото и видео, как выглядит пострадавший дом.

Как сообщили в КГГА, российский "шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе. Повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, в одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. Именно в ней спасатели обнаружили погибшую девушку. Шесть человек пострадали, госпитализирован один человек. В общей сложности из дома было эвакуировано более 100 жителей.

Жители пострадавшего дома рассказали, что в момент прилета услышали громкий шум. После этого появился очень неприятный запах гари, а потом люди услышали звук воды и вышли из здания. Об этом они рассказали Яну Доброносову, побывавшему на месте российского удара также сразу после атаки.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом были одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка, погибли три человека, среди которых ребенок. Еще 19 получили ранения.