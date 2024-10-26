Що зараз відбувається на місці прильоту "шахеда" у Києві (ексклюзивні фото та відео)

Квартиру буквально разнесло

Ввечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва. Загинула молода дівчина, ще шестеро людей отримали поранення.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій у перший ранок після атаки. Він зробив фото та відео, як виглядає постраждалий будинок.

Як повідомили у КМДА, російський "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок в Соломʼянському районі. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, в одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. Саме в ній рятувальники виявили загиблу дівчину. Шестеро людей постраждали, госпіталізовано одну людину. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 мешканців.

Мешканці постраждалого будинку розповіли, що в момент прильоту почули дуже гучний шум. Після цього з'явився дуже неприємний запах гару, а потім люди почули звук води та вийшли з будівлі. Про це вони розповіли Яну Доброносову, який побував на місці російського удару також одразу після атаки.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова, загинули троє людей, серед яких дитина. Ще 19 отримали поранення.