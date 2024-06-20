Советник "главы ДНР" Пушилина ранен под Донецком: подробности происшествия

Дрон не достиг своей цели

В результате сброса боеприпаса с беспилотника был ранен советник "главы ДНР" Дениса Пушилина Ян Гагин. Также под огонь попал заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил осколочные ранения.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что событие произошло в ночь на 20 июня в районе Оленевки, где они находились с "гуманитарной миссией" для оккупантов и гражданских.

Пропагандисты утверждают, что жизни Гагина и Гришкина якобы спасло радиоэлектронное ружье. Она помешала дрону достичь своей цели, и тот сбросил снаряд не в террористов, а в 10-15 метрах от них.

После атаки, Гришкин получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра, а Гагин – осколочное ранение плеча и лица.

"Мы с коллегой находились в районе Оленевки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом", — заявил Гагин.

По его словам, с ним все хорошо.

"Немного голова кружится и температура. Но при таких ранениях это норма", — отметил террорист.

Что известно о Гагине?

Родился он 19 января 1976 года в украинском Севастополе в семье морского офицера и актрисы Татьяны Клюевой. Учился в военно-морском лицее, поступил в Московский государственный университет, в котором получил диплом юриста. Постоянно проживал в России до марта 2014 года, когда вернулся в родной город в рядах оккупантов.

После референдума в 2014 в Севастополе и Крыму начали создаваться российские органы власти. В этот период Ян Гагин участвовал в формировании и работе департамента безопасности правительства Севастополя.

В 2015 году оказалось, что Гагин – кадровый сотрудник ФСБ РФ с опытом подготовки спецназовцев, работавший в разных организациях под прикрытием (в частности, занимал должность заместителя руководителя российского центра вневоенной подготовки "Каскад").

В 2018 году Ян Гагин стал начальником управления безопасности ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие). Пока он советник председателя Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина и позиционирует себя как военный эксперт во время работы со СМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что той ночью "бавовна" пылала на нефтебазах в Тамбовской области и в республике Адыгея.