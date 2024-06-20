Радника "голови ДНР" Пушиліна поранено під Донецьком: подробиці події

Дрон не досяг своєї цілі

Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника було поранено радника "голови ДНР" Дениса Пушиліна Яна Гагіна. Також під вогонь потрапив заступник керівника корпорації розвитку Новосибірська Денис Гришкін, який також дістав осколкові поранення.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що подія сталась у ніч проти 20 червня в районі Оленівки, де вони перебували з "гуманітарною місією" для окупантів та цивільних громадян.

Пропагандисти стверджують, що життя Гагіна та Гришкіна нібито врятувала радіоелектронна рушниця. Вона завадила дрону досягти своєї цілі, і той скинув снаряд не в терористів, а за 10-15 метрів від них.

Вналідок атаки, Гришкін дістав множинні осколкові поранення голови, обличчя, руки і стегна, а Гагін – осколкове поранення плеча та обличчя.

"Ми з колегою знаходилися в районі Оленівки та зупинилися, щоб підкачати колесо. Нас засік дрон. Якийсь час він кружляв над нами, потім атакував скиданням", — заявив Гагін.

За його словами, з ним наразі все добре.

"Трохи голова паморочиться і температура. Але при таких пораненнях це норма", — зазначив терорист.

Що відомо про Гагіна?

Народився він 19 січня 1976 року в українському Севастополі у сім’ї морського офіцера та досить відомої акторки Тетяни Клюєвої. Навчався у військово-морському ліцеї, вступив до Московського державного університету, в якому отримав диплом юриста. Постійно проживав у Росії до березня 2014 року, коли повернувся до рідного міста у лавах окупантів.

Після референдуму у 2014 році у Севастополі та Криму почали створюватися російські органи влади. У той період Ян Гагін брав участь у формуванні та роботі департаменту безпеки уряду Севастополя.

У 2015 році виявилося, що Гагін – кадровий співробітник ФСБ РФ з досвідом підготовки спецпризначенців, який працював у різних організаціях під прикриттям (зокрема, перебував на посаді заступника керівника російського центру позавійськової підготовки "Каскад").

У 2018 році Ян Гагін став начальником управління безпеки ФГУП (федеральне державне унітарне підприємство). Наразі він радник голови Донецької Народної Республіки (ДНР) Дениса Пушиліна та позиціонує себе як військовий експерт під час роботи зі ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що цієї ночі "бавовна" палала на нафтобазах в Тамбовській області та у республіці Адигея.