Пекельна поїздка: У Росії вибухнула автівка воєнного злочинця з українським корінням, подробиці (фото, відео)

Автомобіль спалахнув на дорозі і за деякий час вибухнув

У п’ятницю, 14 червня, в російському селі Міллерово, що в Ростовській області, куди сьогодні вночі завітали невідомі безпілотники, вибухнула автівка російського високопоставленого військового. Згідно з інформацією росЗМІ мова про воєнного злочинця Вадима Собеського, начальника штабу військової частини №75391.

Про це, зокрема, повідомляє російське видання NEXTA Live. Діляться кадрами, які зафільмували очевидці події.

"Російські Telegram-канали, близькі до силовиків, пишуть, що автомобіль Volvo належав начальнику штабу військової частини Вадиму Собеському. Стверджується, що йому вдалося вижити – він встиг вистрибнути із салону та не постраждав. Російська влада офіційно не коментувала інцидент", — йдеться в повідомленні.

Про інцидент повідомив і російській паблік 112. Зазначають, що у причинах інциденту розбираються правоохоронці.

"Вадим Собеський їхав своєю "Вольво", коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже одразу після цього пролунав вибух. Попередньо чоловік не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Фото з місця подій

Що відомо про Собеського

Вадим Собеський народився у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині 28.01.1987. У 2011 році отримав російський паспорт. Військове звання — майор. Нині перебуває на посаді начальника штабу (в/ч 75391)

Собеський внесений у базу "Миротворця", як російський воєнний злочинець, учасник російсько-білоруської військової агресії проти України 24.02.2022. Також Собеський безпосередньо причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти цивільного населення, цивільних та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бердянську злетів у повітря ще один зрадник. Очевидці кажуть, що вибух пролунав 5 травня, після 9-ї години ранку. Він був поодиноким і дуже гучним. Після вибуху у повітрі з'явився виразний запах горілої гуми.