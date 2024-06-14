Адская поездка: В России взорвался автомобиль военного преступника с украинскими корнями, подробности (фото, видео)

Машина вспыхнула на дороге и через некоторое время взорвалась

В пятницу, 14 июня, в российской деревне Миллерово, что в Ростовской области, куда сегодня ночью зелетели неизвестные беспилотники, взорвался автомобиль российского высокопоставленного военного. Согласно информации росСМИ речь идет о военном преступнике Вадиме Собесском, начальнике штаба воинской части №75391.

Об этом сообщает российское издание NEXTA Live. Делятся кадрами, которые сняли очевидцы происшествия.

"Российские Telegram-каналы, близкие к силовикам, пишут, что автомобиль Volvo принадлежал начальнику штаба воинской части Вадиму Собесскому. Утверждается, что ему удалось выжить — он успел выпрыгнуть из салона и не пострадал. Российские власти официально не комментировали инцидент", — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщил и российский паблик 112. Отмечают, что в причинах разбираются правоохранители.

"Вадим Собесский ехал на своей "Вольво", когда автомобиль внезапно зашипел и начал дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого раздался взрыв. Предварительно мужчина не пострадал", — говорится в сообщении.

Фото с места событий

Что известно о Собесском

Вадим Собесский родился в Кривом Роге на Днепропетровщине 28.01.1987. В 2011 году получил российский паспорт. Военное звание – майор. В настоящее время занимает должность начальника штаба (в/ч 75391)

Собесский внесен в базу "Миротворца" как российский военный преступник, участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022. Также Собесский напрямую причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских и объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Бердянске взлетел на воздух еще один предатель. Очевидцы говорят, что взрыв прогремел 5 мая, после 9 часов утра. Он был одинок и очень громким. После взрыва в воздухе появился отчетливый запах горевшей резины.