Погиб на месте: в Бердянске взлетел на воздух еще один предатель (видео)

Оккупанты уже возбудили уголовное дело

Сегодня, 5 мая, на временно оккупированной территории Запорожской области взлетел на воздух очередной предатель. Коллаборант погиб на месте.

Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. По её данным, инцидент произошел в городе Бердянск. Там на одной из улиц был взорван автомобиль коллаборанта. Очевидцы говорят, что взрыв прозвучал после 9 часов утра. Он был одиночным и очень громким. После взрыва в воздухе появился отчетливый запах горелой резины.

От полученных травм предатель скончался на месте. Как оказалось, за рулем находился работник оккупационной исправительной колонии.

"Взрывное устройство было заложено под машину", — говорится в сообщении.

Имя предателя пока неизвестно.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области диверсанты ГУР взорвали два российских грузовика. В машинах находились около десяти оккупантов. Операция была проведена на трассе М14 на участке между селом Удачное и временно оккупированным Мелитополем.