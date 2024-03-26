В Запорожской области подорвали грузовики оккупантов: за этим стоят диверсанты ГУР

Захватчиков доставили в лечебные учреждения Мелитополя

В Запорожской области диверсанты ГУР взорвали два российских грузовика. В машинах находились около десяти оккупантов.

Операция была проведена на трассе М14 на участке между селом Удачное и временно оккупированным Мелитополем. Там сработало взрывное устройство. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

Известно, что на месте взрыва были припаркованы два российских военных грузовика – "Газель" и тентованный КАМАЗ. В этих авто находились российские оккупанты.

После случившегося их доставили в лечебные учреждения Мелитополя. В настоящее время неизвестно, в виде тел или пострадавших. Информация уточняется.

Отмечается, что за диверсией стоят специалисты Главного управления разведки, которые продолжают кошмарить оккупантов даже в относительно "безопасном тылу".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале марта в оккупированном городе Бердянск в Запорожской области ликвидировали одну из организаторов фейковых российских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.