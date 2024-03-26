У Запорізькій області підірвали вантажівки окупантів: за цим стоять диверсанти ГУР

Загарбників доставили до лікувальних закладів Мелітополя

У Запорізькій області диверсанти ГУР підірвали дві російські вантажівки. У машинах було близько десяти окупантів.

Операцію було проведено на трасі М14 на ділянці між селом Удачним та тимчасово окупованим Мелітополем. Там спрацював вибуховий пристрій. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

Відомо, що на місці вибуху були припарковані дві російські військові вантажівки — "Газель" і тентований КАМАЗ. У цих авто були російські окупанти.

Після того, що сталося, їх доправили до лікувальних закладів Мелітополя. Наразі невідомо, у вигляді тіл чи постраждалих. Інформація уточнюється.

Зазначається, що за диверсією стоять фахівці Головного управління розвідки, які продовжують кошмарити окупантів навіть у відносно безпечному тилу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку березня в окупованому місті Бердянськ у Запорізькій області ліквідували одну з організаторів фейкових російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Вибух пролунав у мікрорайоні "Колонія".