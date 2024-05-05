Загинув на місці: у Бердянську злетів у повітря ще один зрадник (відео)

Окупанти вже порушили кримінальну справу

Сьогодні, 5 травня, на тимчасово окупованій території Запорізької області злетів у повітря черговий зрадник. Колаборант загинув на місці.

Про це повідомляє голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За її даними, інцидент стався у місті Бердянськ. Там на одній із вулиць було підірвано автомобіль колаборанта. Очевидці кажуть, що вибух пролунав після 9-ї години ранку. Він був поодиноким і дуже гучним. Після вибуху у повітрі з'явився виразний запах горілої гуми.

Як виявилося, за кермом перебував працівник окупаційної виправної колонії. Від одержаних травм зрадник помер на місці.

"Вибуховий пристрій було закладено під машину", — йдеться в повідомленні.

Ім’я зрадника поки що невідоме.

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу. Окупанти опитують очевидців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області диверсанти ГУР підірвали дві російські вантажівки. У машинах було близько десяти окупантів. Операцію було проведено на трасі М14 на ділянці між селом Вдале та тимчасово окупованим Мелітополем.