Хороша ціль для ЗСУ: ватажок "ДНР" засвітився на передовій

З цієї нагоди він убрався у військову форму

Зрадник України Денис Пушилін, якого росіяни зробили так званим "головою" окупованих територій Донецької області, побував у нещодавно захопленому ворогом місті Українську. Він записав відео на тлі руїн міста.

Пушилін опублікував його у своєму Telegram-каналі. Він у військовій формі та касці на тлі пошкоджених будівель та звуків бою ніс пропагандистську маячню про "звільнення російської землі Донбасу".

Нагадаємо, про те, що росіяни захопили місто Українськ на Курахівському напрямку Донецької області портал DeepState повідомив 24 вересня. Станом на 01.01.2022 р. населення цього міста становило 10 655 осіб. Тепер росіяни перетворили його на руїни, як і все, що вони "звільняють".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці червня цього року радник Пушиліна Ян Гагін був поранений внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника. Також постраждав заступник керівника корпорації розвитку Новосибірська Денис Гришкін, який отримав уламкові поранення. Це сталося в районі Оленівки Донецької області, де вони перебували з "гуманітарною місією" для окупантів та цивільних.