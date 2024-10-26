Росіяни не братимуть полонених на одному з напрямків

Українські піхотинці демонструють високу боєздатність та надійно утримують свої позиції

Російське військове командування віддало злочинний наказ своїм підрозділам не брати в полон українських військовослужбовців на Курському напрямку.

Про це повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг. Заяву зробила під час включення в етері телемарафону.

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових", — сказала речниця.

Щодо ситуації на зазначеному напрямку, за словами Вонг, на ділянці фронту, де дислокована Сіверська бригада, противник проводить інтенсивні штурмові операції з використанням бронетехніки. Попри складну оперативну обстановку, українські піхотинці демонструють високу боєздатність та надійно утримують свої позиції.

Вонг також розповіла про тактику ворога та відповідь на неї українських захисників.

"Нам відомо про те, що вони намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція — це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА", — розповіла Вонг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Бахмутському напрямку окупанти вбили пораненого військовослужбовця ЗСУ. Український воїн був без зброї, у безпорадному стані, проте його розстріляли впритул.