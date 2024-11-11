Росіяни вбили двох беззбройних полонених бійців ЗСУ на Курщині: Україна вже відреагувала

Це порушення Женевської конвенції

Російські війська вчергове розстріляли українських військовополонених. Воєнний злочин, ймовірно, стався на Курщині.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець. Він каже, що роській військові впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських бійців.

"Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

Омбудсман наголосив, що він вже направив до ООН та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) листи щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", — закликав Лубенець.

Водночас у мережі вже шириться відео, де видно, як російські військовій розстрілюють наших бійців на Курщині. Офіційно цю інформацію пропагандисти не коментували.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни стратили шістьох бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Перший випадок стався наприкінці жовтня під час боїв за Селидове, а другий — 1 листопада під час штурму зміцнень ЗСУ на тому ж напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російське військове командування віддало наказ своїм підрозділам не брати в полон українських військовослужбовців на Курському напрямку.