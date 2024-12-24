У Святвечір РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі: є загиблий та постраждалі (оновлено)

Частина багатоповерхівки обвалилась, повідомляють очевидці

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Святвечір, 24 грудня. Як повідомляє влада міста, унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у місті.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, близько 15:36 було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї. За кілька хвилин військові повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив влучання по місту. За його словами, наразі з'ясовується інформація щодо постраждалих. Над місцем удару здійнявся стовп диму. Місцеві пабліки також повідомляють, що унаслідок удару є сильні пошкодження будинку. За повідомленнями, частина 4-поверхового будинку, в якому 32 квартири, обвалилась.

Як повідомляє місцева влада, станом на 18:30 кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до одинадцяти осіб. Жінки 69 і 72 років та 78-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Також серед поранених є 16-річна дівчина — її дістали з-під завалів рятувальники. Три людини у важкому стані.

На місці працюють усі екстрені служби міста. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул сказав, що на місці події працюють відповідні служби. Він попросив містян утриматися від фото- та відеофіксації наслідків удару й не поширювати їх у соціальних мережах.

"Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", — додав він.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що за попередньою інформацією, є п'ятеро поранених. Двох із них дістали з-під завалів.

"До шести зросла кількість постраждалих у Кривому Розі. Половина з них – в лікарні. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці", — написав начальник ОВА о 16:33.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про минулу ракетну атаку на Кривий Ріг 20 грудня. Пошкоджено двоповерховий будинок, та, на щастя, обійшлось без жертв.