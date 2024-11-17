Загроза удару чи чергова імітація? Росіяни знову підняли в небу літаки Ту-95МС

Можливий ракетний удар, або росіяни знову намагаються його імітувати

Росіяни знову готують масований ракетний удар по Україні, або намагаються імітувати його підготовку. Вони підняли в небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, які несуть крилаті ракети Х-101.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Спочатку йшлося про 7 бортів з авіабази "Оленья", але потім стало відомо, що бортів у повітрі 16 – 10 з "Оленьї" та 6 з "Енгельсу-2" в Саратовській області.

"В районі Енгельса вони будуть швидше за все о 05:00 — 05:40. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:30 — 06:20. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 06:30 — 07:00. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 07:20 — 07:50", – повідомив моніторинг.

Тим часом Повітряні сили написали тільки про сім літаків ворога. Потім інформація щодо Ту-95МС не оновлювалася.

"Увага! Зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95МС, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 6:00. Про зміну обстановки повідомимо додатково!", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попереджають, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару.

Раніше експерт вказав на прямий зв'язок між розмовою обраного президента США Дональда Трампа з так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним та імітацією РФ пусків ракет із Ту-95МС по Україні, яка відбулася 11 листопада. Зазначимо, що останнім часом ворог підіймає в небо Ту-95МС через день.