Угроза удара или очередная имитация? Россияне снова подняли в небо самолеты Ту-95МС

Возможен ракетный удар, или россияне снова пытаются его имитировать.

Россияне снова готовят массированный ракетный удар по Украине или пытаются имитировать его подготовку. Они подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, несущие крылатые ракеты Х-101.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Сначала речь шла о 7 бортах с авиабазы "Оленья", но затем стало известно, что бортов в воздухе 16 — 10 из "Оленьи" и 6 из "Энгельса-2" в Саратовской области.

"В районе Энгельса они будут скорее всего в 05:00 — 05:40. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 05:30 — 06:20. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 06 :30 — 07:00. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 07:20 — 07:50", — сообщил мониторинг.

Тем временем Воздушные силы написали только о семи самолетах врага. Затем информация о Ту-95МС не обновлялась.

"Внимание! Зафиксирован взлет до 7 бортов Ту-95МС, из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 6:00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно!", – сказано в сообщении.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массирован, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупреждают, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишья".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара.

Ранее эксперт указал на прямую связь между разговором избранного президента США Дональда Трампа с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным и имитацией РФ пусков ракет с Ту-95МС по Украине, состоявшейся 11 ноября. В последнее время враг поднимает в небо Ту-95МС через день.