В Сочельник РФ ударила по Кривому Рогу баллистикой: поврежден жилой дом

Часть многоэтажки обрушилась, сообщают очевидцы.

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Сочельник, 24 декабря. Как сообщают власти города, в результате атаки поврежден жилой дом в городе.

По информации Воздушных сил ВСУ, около 15:36 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия. Через несколько минут военные сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил попадание по городу. По его словам, сейчас выясняется информация о пострадавших. Над местом удара поднялся столб дыма. Местные паблики также сообщают, что в результате удара есть сильные повреждения дома. По сообщениям, часть 4-этажного дома, в котором 32 квартиры, обрушилась.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сказал, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Он попросил горожан воздержаться от фото- и видеофиксации последствий удара и не распространять его в социальных сетях.

"Баллистика. "Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям" — добавил он.

Позже Сергей Лысак сообщил, что по предварительной информации, пятеро раненых. Двое из них были извлечены из-под завалов.

"До шести возросло количество пострадавших в Кривом Роге. Половина из них – в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести. Остальные раненые оказали помощь на месте", — написал начальник ОВА в 16:33.

Обновлено: Число пострадавших в Кривом Роге выросло до 7, — ОВА. Пострадавших в общей сложности уже 9. Шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии. Из-под завалов продолжают доставать людей.

Также ранее "Телеграф" сообщал о прошедшей ракетной атаке на Кривой Рог 20 декабря. Поврежден двухэтажный дом, но, к счастью, обошлось без жертв.