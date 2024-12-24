ЗСУ показали трофейну записку корейською мовою: що в ній написано і кому (фото)

Це перший розшифрований запис із трофейного нотатника

У мережі показали перше фото та розшифровку записки північнокорейського військового з нотатника, який він носив з собою під час війни. Солдата ліквідували на Курщині.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО). Зазначається, що під час боїв в Курській області українські війська ліквідували кількох солдатів КНДР.

І в одного з них виявили записник та документи. Як кажуть в ССО, його автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга з днем народження.

"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга й армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року", – йдеться у записці.

Українські Сили спеціальних операцій наголосили, що це перший розшифрований запис із трофейного нотатника північнокорейського солдата.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових вбитими та пораненими. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів і зброї.

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