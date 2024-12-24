ВСУ показали трофейную записку на корейском языке: что в ней написано и кому (фото)

Это первая расшифрованная записка с трофейного блокнота

В сети показали первое фото и расшифровку записки северокорейского военного из блокнота, который он носил с собой во время войны. Солдата ликвидировали на Курщине.

Об этом сообщают Силы специальных операций (ССО). Во время боев в Курской области украинские войска ликвидировали нескольких солдат КНДР.

И у одного из них обнаружили записную книжку и документы. Как говорят в ССО, его автор – Генг Хонг Джонг – поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга с днем рождения.

"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", – говорится в записке.

Украинские Силы специальных операций подчеркнули, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота северокорейского солдата.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России еще больше солдат и оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео, как российские военные на самокатах штурмуют украинские позиции.