Росію атакували пів сотні безпілотників, пошкоджено залізницю

Влада Росії заявила про постраждалих

У ніч на суботу, 28 грудня, три російські області були атаковані безпілотниками. В результаті у Воронезькій області постраждала інфраструктура залізниці.

Воронезька область

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв близько 2:30 повідомив, що силами ППО та засобами РЕБ у передмісті Воронежа та в кількох районах області було виявлено та знищено понад десяток БПЛА. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Однак під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. Було затримано поїзд, планувалися затримки ще кількох.

Бєлгородська область

Про атаку дронів минулої ночі заявив також і губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, постраждав Червоногвардійський район, нібито двох жителів села Палатове було поранено.

"Ще один дрон вдарив по селу Верхососна. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі — село тимчасово залишається без світла", — написав чиновник.

Ростовська область

Т.в.о губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в ніч на 28 грудня область атакували 17 БПЛА. За його даними, дрони були "знищені та придушені засобами радіоелектронної боротьби". Постраждалих та руйнувань на землі нібито немає.

Тим часом у міноборони РФ повідомили, що минулої ночі черговими засобами ППО над Росією було знищено 56 безпілотних літальних апаратів, які там назвали "українськими". 11 було збито над Бєлгородською областю, 28 – над Воронезькою, та 17 – над територією Ростовської області.

Як повідомляв "Телеграф", днями фахівці СБУ успішно вразили один із найбільших складів російських боєприпасів у Ростовській області. Далекобійні дрони призвели до масштабного вибуху на полігоні Кадамовський.