Росіяни ніде не в безпеці: в ГУР сказали, як далеко літають українські дрони

Україна атакує на території Росії виключно військові об'єкти та допоміжну інфраструктуру армії

Українські ударні безпілотники здатні діставатися на відстань до двох тисяч кілометрів, у них дуже великий потенціал. Це означає, що жоден російський об'єкт в цьому радіусі не знаходиться у безпеці – дрони дістануть до них, рано чи пізно.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". Він зазначив, що в Росії останнім часом багато вибухів, російська влада намагається замовчувати та не коментувати інциденти, але "вибухає там не просто так".

"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – сказав він.

Юсов додав, що Україна атакує на території Росії виключно військові об'єкти та допоміжну інфраструктуру, яка працює на російську армію та підтримку війни в Україні – фінансування, логістику чи оборону. Тоді як російські окупанти в першу чергу намагаються кошмарити цивільне населення України та майже завжди атакують цивільну інфраструктуру.

Тим часом нещодавно фахівці СБУ успішно вразили один із найбільших складів російських боєприпасів у Ростовській області. Далекобійні дрони спричинили масштабний вибух на полігоні Кадамовський.

Як повідомлялося раніше, Ростовська область останнім часом активно піддається атакам. Наприклад, у ніч на 19 грудня в Ростовській області було в чергове пошкоджено Новошахтинську нафтобазу. А в ніч на 23 грудня було завдано удару по аеродрому в Міллерово.