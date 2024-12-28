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Росіяни ніде не в безпеці: в ГУР сказали, як далеко літають українські дрони

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Українські БПЛА дістають вже дуже далеко Новина оновлена 28 грудня 2024, 06:44
Українські БПЛА дістають вже дуже далеко. Фото Відкриті джерела

Україна атакує на території Росії виключно військові об'єкти та допоміжну інфраструктуру армії

Українські ударні безпілотники здатні діставатися на відстань до двох тисяч кілометрів, у них дуже великий потенціал. Це означає, що жоден російський об'єкт в цьому радіусі не знаходиться у безпеці – дрони дістануть до них, рано чи пізно.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". Він зазначив, що в Росії останнім часом багато вибухів, російська влада намагається замовчувати та не коментувати інциденти, але "вибухає там не просто так".

"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – сказав він.

Юсов додав, що Україна атакує на території Росії виключно військові об'єкти та допоміжну інфраструктуру, яка працює на російську армію та підтримку війни в Україні – фінансування, логістику чи оборону. Тоді як російські окупанти в першу чергу намагаються кошмарити цивільне населення України та майже завжди атакують цивільну інфраструктуру.

Тим часом нещодавно фахівці СБУ успішно вразили один із найбільших складів російських боєприпасів у Ростовській області. Далекобійні дрони спричинили масштабний вибух на полігоні Кадамовський.

Як повідомлялося раніше, Ростовська область останнім часом активно піддається атакам. Наприклад, у ніч на 19 грудня в Ростовській області було в чергове пошкоджено Новошахтинську нафтобазу. А в ніч на 23 грудня було завдано удару по аеродрому в Міллерово.

Теги:
#Війна #Безпілотники #Дрони #ГУР МОУ #Удари по Росії