Россияне нигде не в безопасности: в ГУР сказали, как далеко летают украинские дроны

Украина атакует на территории России исключительно военные объекты и вспомогательную инфраструктуру армии

Украинские ударные беспилотники способны добираться на расстояние до двух тысяч километров, у них очень большой потенциал. Это означает, что ни один российский объект в этом радиусе не находится в безопасности – дроны достанут до них, рано или поздно.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новости.LIVE". Он отметил, что в России в последнее время много взрывов, российские власти пытаются умалчивать и не комментировать инциденты, но "взрываются там не просто так".

"Из того, что можем говорить – это уже не секрет – до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", – сказал он.

Юсов добавил, что Украина атакует на территории России исключительно военные объекты и вспомогательную инфраструктуру, работающую на российскую армию и поддержку войны в Украине – финансирование, логистику или оборону. В то время как российские оккупанты в первую очередь пытаются кошмарить гражданское население Украины и почти всегда атакуют гражданскую инфраструктуру.

Между тем, недавно специалисты СБУ успешно поразили один из крупнейших складов российских боеприпасов в Ростовской области. Дальнобойные дроны повлекли за собой масштабный взрыв на полигоне Кадамовский.

Как сообщалось ранее, Ростовская область в последнее время активно подвергается атакам. Например, в ночь на 19 декабря в Ростовской области была в очередной раз повреждена Новошахтинская нефтебаза. А в ночь на 23 декабря был нанесен удар по аэродрому в Миллерово.