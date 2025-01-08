Енгельс огорнув чорний дим після пожежі на нафтобазі: як зараз виглядає місце атаки БПЛА (фото, відео)

На території ще залишилися цілі бочки

У російському Енгельсі, де 8 січня було завдано удару по нафтобазі, триває пожежа на місці події. Над містом стоять клуби чорного диму.

Відповідні фотографії були опубліковані у соціальних мережах. Уражена нафтобаза Комбінат "Кристал" Росрезерву, яку використовують для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2.

Місцеві заявляють, що у місті прогриміло щонайменше 30 вибухів.

Місцеві зафіксували, як зараз виглядає нафтобаза з різних ракурсів.

Довідка: Енгельс-2 – основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які армія РФ застосовує для обстрілів України. Зокрема, там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Обидва бомбардувальники є носіями ракет Х-22 (антикорабельні ракети), Х-101/Х-102 (остання для ядерної зброї), Х-55 ("крилаті" ракети з дальністю до 2500 км).

Енгельс на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області сталася серія вибухів. У цей час у регіоні було оголошено небезпеку через атаку безпілотниками. Внаслідок вибухів почалася сильна пожежа. Незабаром з’ясувалося, що спалах трапився на комбінаті "Кристал" Росрезерву.