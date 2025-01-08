Энгельс окутал черный дым после пожара на нефтебазе: как сейчас выглядит место атаки БПЛА (фото, видео)

На территории еще остались целые бочки

В российском Энгельсе, где 8 января был нанесен удар по нефтебазе, продолжается пожар на месте происшествия. Над городом стоят клубы черного дыма.

Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях. Поражена нефтебаза Комбинат "Кристалл" Росрезерва, которую используют для хранения авиационного топлива для авиабазы Энгельс-2.

Местные заявляют, что в городе прогремело не менее 30 взрывов.

Местные зафиксировали, как сейчас выглядит нефтебаза с разных ракурсов.

Справка: Энгельс-2 — основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые армия РФ применяет для обстрелов Украины. В частности, там дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Оба бомбардировщика являются носителями ракет Х-22 (антикорабельные ракеты), Х-101/Х-102 (последняя для ядерного оружия), Х-55 ("крылатые" ракеты с дальностью до 2500 км).

Энгельс на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 января в районе города Энгельс Саратовской области произошла серия взрывов. В это время в регионе была объявлена опасность из-за атаки беспилотниками. В результате взрывов начался сильный пожар. Вскоре выяснилось, что возгорание случилось на комбинате "Кристалл" Росрезерва.