Была угроза пуска "Орешника"? В Украине объявляли воздушную тревогу

Фиксировали активность на полигоне Капустин Яр

В Украине объявляли воздушную тревогу 24 марта. Мониторы писали о возможной угрозе применения межконтинентальной ракеты "Орешик".

В Воздушных силах (ВС) сообщают, что зафиксирована угроза применения баллистического вооружения, без уточнения типа ракеты. Отмечается, что тревога была объявлена на востоке, юге и севере страны и в некоторых центральных регионах.

"Баллистическая угроза Орешника из Астрахани", — писали мониторы.

В 11:40 объявили отбой тревоги во всех областях, кроме Днепропетровщины и Донетчины.

В то же время, некоторые каналы утверждалм, что отмечалась активность на полигоне, а никаких пусков не было.

"Активность на полигоне Капустин Яр. Там, где Орешник. Осторожно", — говорится в сообщении.

По данным мониторов, в настоящее время проходят очередные учения по испытаниям межконтинентальных ракет. Такая активность фиксируется не в первый раз. До отбоя тревоги следует находиться в укрытиях.

Что известно об "Орешке"

Баллистическая ракета "Орешник" – современная военная разработка. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета оснащена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.

Общеизвестные характеристики ракеты:

Дальность полета. До 3000 км, что позволяет наносить удары по стратегически важным объектам.

Скорость – около 6000 км/ч.

Вес — более 10 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть.

Точность – отклонение от цели может составлять до 100 м.

Стоимость. Точная ее стоимость не разглашается, но эксперты оценивают ракету примерно в $20-25 млн за единицу.

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