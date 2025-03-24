Была угроза пуска "Орешника"? В Украине объявляли воздушную тревогу
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Фиксировали активность на полигоне Капустин Яр
В Украине объявляли воздушную тревогу 24 марта. Мониторы писали о возможной угрозе применения межконтинентальной ракеты "Орешик".
В Воздушных силах (ВС) сообщают, что зафиксирована угроза применения баллистического вооружения, без уточнения типа ракеты. Отмечается, что тревога была объявлена на востоке, юге и севере страны и в некоторых центральных регионах.
"Баллистическая угроза Орешника из Астрахани", — писали мониторы.
В 11:40 объявили отбой тревоги во всех областях, кроме Днепропетровщины и Донетчины.
В то же время, некоторые каналы утверждалм, что отмечалась активность на полигоне, а никаких пусков не было.
"Активность на полигоне Капустин Яр. Там, где Орешник. Осторожно", — говорится в сообщении.
По данным мониторов, в настоящее время проходят очередные учения по испытаниям межконтинентальных ракет. Такая активность фиксируется не в первый раз. До отбоя тревоги следует находиться в укрытиях.
Что известно об "Орешке"
Баллистическая ракета "Орешник" – современная военная разработка. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета оснащена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.
Общеизвестные характеристики ракеты:
- Дальность полета. До 3000 км, что позволяет наносить удары по стратегически важным объектам.
- Скорость – около 6000 км/ч.
- Вес — более 10 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть.
- Точность – отклонение от цели может составлять до 100 м.
- Стоимость. Точная ее стоимость не разглашается, но эксперты оценивают ракету примерно в $20-25 млн за единицу.
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