Чи чекати на нову атаку росіян з території Білорусі? Експерт озвучив, за ким рішення, і це не Путін

Щоб зібрати достатню кількість сил для нової атаки з Білорусі, Росії знадобиться близько місяця

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не хоче воювати проти України. Але він сумнівається, чи надавати знову територію своєї країни росіянам для чергової спроби наступу чи ні.

Таку думку в ефірі Radio NV озвучив політолог Вадим Денисенко. За його словами, ключова роль у цьому питанні залишається за Китаєм.

За словами політолога, Пекін має на Лукашенка не менший вплив, ніж на Путіна.

"Яку позицію займатиме Китай з цього питання, от багато в чому визначальним це буде для нас. Чи дасть Лукашенко свою територію для початку нового наступу? Зараз ми можемо абсолютно чітко говорити про те, що ніяких концентрацій сил там немає. А для цього, як ми пам’ятаємо з 2022 року, потрібно щонайменше три-чотири тижні", — сказав Вадим Денисенко.

Також він зазначив, що росіяни зараз не мають достатніх резервів сил для того, щоб розпочинати війну ще й з території Білорусі. Але додав, що треба продовжувати уважно стежити за тим, скільки й куди своїх солдатів переміщує Росія.

Нагадаємо, що у коментарі російським та білоруським журналістам Лукашенко відкрито заявив, що "не потягне війну з Україною". Він звинуватив НАТО у тому, що країни Альянсу нібито спеціально хочуть втягнути Білорусь у збройний конфлікт. А напередодні цієї заяви, 11 квітня, самопроголошений білоруський президент зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Президент РФ заявив, що нібито завжди був готовим на переговори з Україною.

"Ви знаєте: ми ніколи не відмовлялися від мирного вирішення суперечок. Щобільше, ми були схильні саме до цього. Не ми розпочинали цю війну у 2014 році… Саме Ви були ініціатором проведення мирних переговорів у Білорусі. Ми це почали, потім переговорна команда перебралася у Стамбул. Там завершили практично цю велику роботу. Але потім під тиском Заходу українська сторона відмовилася від цієї домовленості", — сказав Путін.

Також він згадав мирний саміт у Швейцарії, на який Росію не запросили. І відразу натякнув, що йому може знадобитися допомога Лукашенка у питанні війни з Україною.

"Нас не запрошують, а кажуть, що ми відмовляємося. Було б смішно, якби не було так сумно. Але ще раз хочу наголосити, що ми — за. Але тільки не у форматі нав’язування нам якихось схем, які нічого не мають спільного з дійсністю. Якщо виникне потреба, дозволю собі до Вас звернутися", — сказав російський диктатор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Білорусь готується до війни. При цьому Олександр Лукашенко додав, що нібито не хоче конфліктувати з жодною країною.