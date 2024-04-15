Ждать ли новой атаки россиян с территории Беларуси? Эксперт озвучил, за кем решение, и это не Путин

Чтобы собрать достаточное количество сил для новой атаки с Беларуси, России понадобится около месяца

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет воевать против Украины. Но он сомневается, предоставлять ли снова территорию своей страны россиянам для очередной попытки наступления или нет.

Такое мнение в эфире Radio NV озвучил политолог Вадим Денисенко. По его словам, ключевая роль в этом вопросе остается за Китаем.

По словам политолога, Пекин имеет на Лукашенко не меньшее влияние, чем на Путина.

"Какую позицию будет занимать Китай по этому вопросу, много в чем определяющим это будет для нас. Даст ли Лукашенко свою территорию для начала нового наступления? Сейчас мы можем абсолютно четко говорить о том, что никаких концентраций сил там нет. А для этого, как мы помним с 2022 года, нужно минимум три-четыре недели", — сказал Вадим Денисенко.

Также он отметил, что у россиян сейчас нет достаточных резервов сил для того, чтобы начинать войну еще и с территории Беларуси. Но добавил, что нужно продолжать внимательно следить за тем, сколько и куда своих солдат перемещает Россия.

Напомним, что в комментарии российским и беларусским журналистам Лукашенко открыто заявил, что "не потянет войну с Украиной". Он обвинил НАТО в том, что страны Альянса якобы специально хотят втянуть Беларусь в вооруженный конфликт. А накануне этого заявления, 11 апреля, самопровозглашенный беларусский президент встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент РФ заявил, что якобы всегда был готов на переговоры с Украиной.

"Вы знаете: мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому. Не мы начинали эту войну в 2014 году… Именно Вы были инициатором проведения мирных переговоров в Беларуси. Мы это начали, потом переговорная команда перебралась в Стамбул. Там завершили практически эту большую работу. Но потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этой договоренности", — сказал путин.

Также он упомянул мирный саммит в Швейцарии, на который Россию не пригласили. И тут же намекнул, что ему может понадобиться помощь Лукашенко в вопросе войны с Украиной.

"Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы — за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Если возникнет необходимость, позволю себе к Вам обратиться. Может быть, мы продолжим консультации с Вами по этому направлению", — добавил российский диктатор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Беларусь готовится к войне. При этом Александр Лукашенко добавил, что якобы не хочет конфликтовать ни с одной страной.