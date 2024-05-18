"Олимпийское" перемирие, мирный саммит и возможное наступление на Киев: главное из нового интервью Зеленского

Я никого не смешу, мне кажется, что сегодня все наоборот, говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может усилить свое наступление. Но цели захватить Харьков у них нет, ведь кафиры должны понимать, что Украина "будет бороться долго".

Такое мнение он высказал в интервью AFP. Комментируя наступление РФ в Харьковской области, Зеленский сказал, что ситуация контролируемая, но не "стабилизированная".

Зеленский о наступлении

По оценке AFP, основанной на данных Института изучения войны (ISW), известно, что российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров (107 квадратных миль) в своем наступлении – их наибольший успех за полтора года. Глава государства сказал, что российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими силами.

По его словам, наступление России "может состоять из нескольких волн. Была первая волна" в Харьковской области. Зеленский преуменьшил успехи России в наступлении, но добавил: "Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество".

Захват Харькова — реально ли это

Говоря о наступлении во время визита в Китай в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что это был ответ на обстрелы Украиной приграничных районов.

"Я публично сказал, что если так будет продолжаться, мы будем вынуждены создать зону безопасности", — сказал Зеленский.

На вопрос о том, планирует ли Россия захватить более миллионного Харькова, Путин ответил: "По Харькову на сегодняшний день таких планов нет". Но Зеленский сказал, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго сражаться", — сказал он.

Он также отметил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале наступления". Но он подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.

"Они как зверь… Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить", – сказал глава государства.

Зеленский об окончании войны

Киев примет только "справедливый мир", несмотря на призывы Запада к скорейшему решению. Глава государства также повторил призыв к союзникам прислать больше противовоздушной обороны и истребителей и сказал, что "наибольшим преимуществом" для России является запрет Украины использовать предоставленное Западом оружие для ударов по территории России.

Владимир Зеленский говорит, что в связи с тем, что в субботу (18 мая) вступил в силу закон о мобилизации, он признал проблемы с укомплектованностью и "нравственным духом" в украинских рядах, которых часто не хватает вооружения и личного состава, поскольку проходит третий год войны

Несмотря на то, что российские войска постепенно продвигались в последние месяцы, они добились больших успехов вдоль северо-восточной границы во время наступления, которое началось 10 мая в Харьковской области. Но в пятницу Зеленский заявил, что Украина будет держать свои линии обороны и остановит любой прорыв России.

"Никто не собирается сдаваться", — сказал Зеленский, который был лицом сопротивления Украины против России с начала вторжения в феврале 2022 года.

Олимпийское перемирие

Зеленский также отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Парижских игр, заявив, что это даст "предпочтение" Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

Он сказал, что у Украины и ее западных союзников есть "одинаковые ценности", но часто "разные взгляды", в частности относительно того, как может выглядеть конец конфликта.

"Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад опасается, что Россия проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла", — сказал Зеленский.

"Все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности сценария прекращения боевых действий типа того, который установил линию разграничения на Корейском полуострове.

Мирный саммит в Швейцарии

Президент призвал Китай и развитые страны мира, принять участие в мирном саммите с десятками лидеров, который в следующем месяце принимает нейтральная Швейцария, куда Россия не была приглашена.

Он сказал, что такие глобальные игроки, как Китай, "имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран будет на нашей стороне, я бы сказал, на стороне завершения войны, тем больше России придется двигаться и с ними считаться".

"Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас", тогда как "Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир", — сказал он.

Ограничение ударов по РФ, сколько оружия в Украине и истребители F-16

В интервью он сказал, что у Украины есть лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

А также добавил, что "120-130" истребителей F-16 или других передних самолетов нужны "для того, чтобы обладать паритетом" с Россией.

Зеленский резко критиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием на российскую территорию, хотя Британия и Соединенные Штаты в последние дни намекали, что эти запреты могут быть ослаблены.

"Они могут вести огонь со своей территорией по нашему любому оружию. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, находящимися на территории России, с западным оружием", — сказал он.

Отвечая на вопрос об этом во время визита в Украину на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что "в конце концов, Украина должна сама принять решение о том, как она собирается вести эту войну".

Относительно более личного, сказал Зеленский, что чувство профессиональной гордости и долга помогло ему идти дальше.

"Я просто очень ответственный человек. Меня просто воспитали таким человеком… Я знаю, что то, что я делаю, я должен делать лучше, чем кто-либо другой", — сказал глава государства.

Но он сказал, что его комедийное время позади: "Я никого не смешу. Мне кажется, что сегодня все наоборот".

Ранее "Телеграф" писал, что западные канцелярии работают над координацией дипломатических действий с тем, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского принять принцип переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По худшему сценарию, россияне откроют еще один фронт.