"Діють за прописаними в Москві ходами": у Зеленського зробили жорстку заяву у бік союзників

Стосунки всередині антиросійського альянсу частково погіршаться

Українські союзники, які, надаючи зброю, висувають заборону бити по території Росії практично підіграють Кремлю. Адже для захисту українських міст необхідно знищувати батареї, які знаходяться на території РФ.

І тому тут не йдеться про "ескалацію" війну. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він також пояснив, що російський диктатор не може захопити Харків, але може знищити його ракетами, а артилерією через кордон безкарно зносити населені пункти Харківщини.

"Це змусить жителів залишати друге за кількістю населення місто України або гинути під руїнами. Страждання мирних людей мотивують Україну вимагати у союзників далекобійне озброєння з дозволом застосувати його проти батарей на ворожій території. Союзники в межах досі дивної концепції "менеджменту ескалації" частково відмовлять", — зазначає Михайло Подоляк.

Він зауважив, що стосунки всередині антиросійського альянсу частково погіршаться.

"Все розраховано. Не здатний перемогти на полі бою, кремлівський режим грається у спецоперації. Відмовляючи Україні в праві оборонятися всім наявним озброєнням, Захід діє за прописаними в Москві ходами. Навіщо?" — резюмує Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський різко розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по російській території.