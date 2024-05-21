"Действуют по прописанным в Москве ходам": у Зеленского сделали жесткое заявление в сторону союзников

Отношения внутри антироссийского альянса частично ухудшатся

Украинские союзники, предоставляя оружие, выдвигают запрет бить по территории России, чем практически подыгрывают Кремлю. Ведь для защиты украинских городов необходимо уничтожать находящиеся на территории РФ батареи.

И поэтому здесь речь не идет об "эскалации" войны. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он также объяснил, что российский диктатор не может захватить Харьков, но может уничтожить его ракетами, а артиллерией из-за границы безнаказанно сносить населенные пункты Харьковщины.

"Это заставит жителей оставлять второй по численности населения город Украины или гибнуть под руинами. Страдания мирных людей мотивируют Украину требовать у союзников дальнобойное вооружение с разрешением применить его против батарей на вражеской территории. Союзники в рамках до сих пор странной концепции "менеджмента эскалации" частично откажут", – отмечает Михаил Подоляк.

Он отметил, что отношения внутри антироссийского альянса отчасти ухудшатся.

"Все рассчитано. Не способен победить на поле боя, кремлевский режим играет в спецоперации. Отказывая Украине в праве обороняться всем имеющимся вооружением, Запад действует по прописанным в Москве ходам. Зачем?" — резюмирует Подоляк.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский подверг резкой критике ограничения на нанесение ударов западным оружием по российской территории.