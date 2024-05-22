Конгрессмены США обратились к Пентагону из-за Украины: просят разрешить стрелять по России

Документ подписали 13 конгрессменов

Конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена по поводу изменения политики в отношении Украины. Они просят разрешения для ВСУ на применение западного оружия по территории России.

Их письмо было обнародовано в профиле комитета по разведке Палаты представителей США в соцсети X. Кроме того просьба касается расширения процесса обучения украинских пилотов на самолетах F-16.

"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", — отметил в письме глава комитета, республиканец Майк Тернер.

Авторы письма отмечают, что очень важно, чтобы Украина смогла получить разрешение на применение американского оружия, поскольку таким образом сможет проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на российскую атаку.

Документ подписали 13 конгрессменов.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подверг резкой критике ограничения на нанесение ударов западным оружием по российской территории.