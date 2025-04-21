Хронологія війни — день 1153: росіяни сповільнилися на фронті, але "перемир’я" так і не настало

21 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1153 день війни росіяни продовжують бої на фронті, але нічний терор поки що припинився.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1153 дні. За минулу добу "перемир’я" на фронті сталося 86 бойових зіткнень. Якщо врахувати, що останніми днями їх кількість утримувалась на рівні 100-120, то якесь уповільнення спостерігається, але до "припинення вогню" на фронті ще дуже далеко.

Як проходить 1153-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Загроза ударних БПЛА оголошена для Сумської та Чернігівської областей. Також група ударних БПЛА через Запорізьку область у бік Дніпропетровщини.

01:00 Не встигло закінчитися "перемир'я", як росіяни вже полетіли кидати КАБи на Сумщину. В Харківській області оголошено ракетну небезпеку. Також відразу після 00:00 21 квітня різко зросла інтенсивність обстрілів лінії фронту та прифронтових населених пунктів на Запоріжжі.

00:00 Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та Росія на новому тижні підпишуть якусь угоду. Що саме він мав на увазі, поки що незрозуміло.

З ситуацією в Україні 18 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1150: "Пристрасна п’ятниця" під обстрілами та чергові погрози Трампа

Про новини та події 19 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1151: Путін оголосив "Великоднє перемир’я", а Україна повернула додому майже 300 воїнів

Про те, що відбувалося 20 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1152: росіяни зірвали "перемир’я" і просунулися на Лиманському напрямі