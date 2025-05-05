Хронология войны – день 1167: на фронте произошло новое обострение, а обмены ударами продолжаются

5 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1167 день войны обстрелы и атаки беспилотников продолжаются

На календаре понедельник, 5 мая 2025 года. Количество боевых столкновений за предыдущие сутки перевалило за две сотни, из которых больше половины зафиксированы на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как проходит 1167-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 5 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 До 10 БПЛА двигаются курсом в Николаевскую область, такое же количество беспилотников фиксируется на Днепропетровщине. Также беспилотники скапливаются над морем возле Одессы.

01:00 24 беспилотника находятся в воздушном пространстве Украины, преимущественно в Сумской и Черниговской областях.

00:00 Пакистан истощил запасы снарядов и не готов к войне против Индии, пишет The New Indian Express. Отмечается, что это произошло из-за того, что страна активно поставляла боеприпасы Украине.

С ситуацией в Украине 2 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1164: дроны России стали опаснее, а Украина эвакуирует все больше детей с Донетчины

О новостях и событиях 3 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1165: РФ нанесла массированный удар по Харькову, а Украина сбила российский Су-30

О том, что происходило 4 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1166: еще один Patriot для Украины и заявления Путина о "ядерке"