Россияне снова кошмарили Одесчину "шахедами". Спасатели показали последствия (фото и видео)

К счастью, никто не пострадал

Одесская область снова попала под российские обстрелы. Только во вторник враг ударил по Одессе, а в ночь на 11 июня россияне снова атаковали регион.

Об этом сообщает ГСЧС на своей Facebook-странице. Спасатели показали фото и видео последствий очередного российского обстрела — есть разрушения, возникли пожары.

Разрушены дачные дома, повреждены авто

По данным ГСЧС, разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. Пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал.

На место оперативно прибыли спасатели

Вспыхнули пожары

Возгорания оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС

Ночью Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников для Одесской области. Они фиксировались из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

Сколько "шахедов" уничтожено над областью минувшей ночью

Как сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины, в ночь на 11 июня военные моряки уничтожили пять российских беспилотников. Военно-Морские Силы отражали атаку вместе с подразделениями других составляющих сил обороны.

Как сообщал "Телеграф", в результате атаки РФ на Одессу 10 июня был поврежден роддом. Также под удар попали станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома. Погибли два человека, еще четверо получили ранения.