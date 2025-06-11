Укр

Россияне снова кошмарили Одесчину "шахедами". Спасатели показали последствия (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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Автор
Последствия атаки
Последствия атаки. Фото Коллаж "Телеграф"

К счастью, никто не пострадал

Одесская область снова попала под российские обстрелы. Только во вторник враг ударил по Одессе, а в ночь на 11 июня россияне снова атаковали регион.

Об этом сообщает ГСЧС на своей Facebook-странице. Спасатели показали фото и видео последствий очередного российского обстрела — есть разрушения, возникли пожары.

Разрушены дачные дома, повреждены авто

По данным ГСЧС, разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. Пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Одесская область снова была под обстрелом РФ
На место оперативно прибыли спасатели
Пожар в Одесской области после российского обстрела 11 июня
Вспыхнули пожары
Ликвидация последствий российской атаки в Одесской области
Возгорания оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС

Ночью Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников для Одесской области. Они фиксировались из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

Сколько "шахедов" уничтожено над областью минувшей ночью

Как сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины, в ночь на 11 июня военные моряки уничтожили пять российских беспилотников. Военно-Морские Силы отражали атаку вместе с подразделениями других составляющих сил обороны.

Как сообщал "Телеграф", в результате атаки РФ на Одессу 10 июня был поврежден роддом. Также под удар попали станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома. Погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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#Обстрел #Одесская область #Последствия #ГСЧС #Атака